Экс-спикер Рады Разумков: каждый украинец должен более $8 тыс.

По словам парламентария, безответственность властей привела Украину к колоссальному госдолгу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Нынешние экономические показатели на Украине в мирное время означали бы дефолт, каждый живущий в стране гражданин должен более $8 тыс. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Апостроф".

По словам парламентария, безответственность властей привела Украину к колоссальному государственному долгу.

"Совокупные обязательства Украины уже превысили 100% ВВП. Это означает, что страна должна больше, чем производит за год. Каждый гражданин, сегодня живущий на Украине, должен более $8 тыс. В мирное время такие характеристики означали бы дефолт", - сказал Разумков.

Стремительный рост госдолга страны объясняется не только боевыми действиями, но и управленческими ошибками, неэффективным использованием ресурсов и коррупцией, считает он. Власти Украины могли облегчить долговое бремя, но не сделали этого, Минфин не начал переговоры о реструктуризации долга, с инициативой которых выступал Разумков и его партия "Умная политика" в 2022 году. Вместо этого было решено "переложить ответственность на людей, постоянно повышая существующие налоги и придумывая новые", констатировал депутат.

В Киеве не первый год признают, что самостоятельно могут покрывать только военные расходы бюджета, а все остальные статьи финансируются за счет западных партнеров. В последнее время власти страны пытаются убедить доноров разрешить использование выделяемых ими средств на военные нужды, однако переговоры на эту тему пока не привели ни к каким результатам. 3 декабря Верховная рада приняла бюджет на следующий год с рекордным дефицитом в $47,5 млрд (дефицит бюджета на текущий год $39,5 млрд). При этом в Киеве признают, что до сих пор не получили от партнеров гарантий, что эта сумма будет ими покрыта.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что госдолг Украины к сентябрю 2025 года составил более $191 млрд, что ровно в три раза больше, чем в начале 2022 года. В свою очередь украинское издание "Экономическая правда" выступило с прогнозом, что в 2025 году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП.