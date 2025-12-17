В РФ подготовили проект постановления об эксперименте по маркировке детского питания

Документ разработали Минпромторг и Минсельхоз России, уточнила председатель СФ Валентина Матвиенко

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проект постановления правительства о проведении в РФ эксперимента по маркировке детского питания подготовлен Минпромторгом и Минсельхозом России по предложению Совета Федерации. Об этом рассказала председатель СФ Валентина Матвиенко.

"По предложению Совета Федерации Минпромторг и Минсельхоз России подготовили проект постановления правительства "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке отдельных видов детского питания". Рассчитываем на скорейшее принятие этого документа", - сказала она на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Матвиенко предложила создать системы контроля наценки на детские смеси в торговых сетях и маркировки товаров детского питания, что поможет отследить контрафактный товар.