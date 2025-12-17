Для резидентов в ДФО предусмотрели около 560 млн рублей на возмещение НДС

До 2028 года на постройку корпусов ИНТЦ "Русский" планируется выделить 26,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Около 560 млн рублей федеральных средств будет выделено на возврат ввозных пошлин и НДС для резидентов Дальнего Востока на оборудование в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток" сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев.

"Со следующего года у нас начинает работать новая мера поддержки. Это возмещение ввозных пошлин, НДС для резидентов на оборудование. То есть это живые деньги, которые мы будем возвращать инвесторам. Уже 560 млн предусмотрено в бюджете. Поэтому ждем, когда новые инвесторы повезут свое оборудование. С удовольствием будем возмещать часть этих понесенных затрат", - сказал он в ходе пресс-конференции о роли инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" как федеральной площадки для реализации высокотехнологичных проектов.

Алтабаев отметил, что до 2028 года на строительство корпусов ИНТЦ "Русский" планируется выделить 26,5 млрд рублей. "Стоит отметить, что еще обеспечение самого острова, подводящей инфраструктуры - это еще порядка 11 млрд рублей, которые тоже мы планируем, первые средства уже доведены до Приморья. Это 2,6 млрд рублей, которые пойдут на строительство первого корпуса. Торги по нему объявлены", - пояснил он.

Инновационный научно-технологический центр - территория с особыми преференциями для инновационных предприятий.