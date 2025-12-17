"Хедхантер" не будет взимать плату за размещение вакансий бюджетных организаций

Это позволит учреждениям здравоохранения и образования исключить необходимость закупочных процедур для поиска сотрудников и направить высвободившиеся средства на другие нужды, сообщили в пресс-службе ФАС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бюджетные организации получат возможность размещать вакансии на "Хедхантер" бесплатно, сообщила пресс-служба ФАС России.

"Это позволит учреждениям здравоохранения и образования исключить необходимость закупочных процедур для поиска сотрудников и направить высвободившиеся средства на другие нужды", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что так как "Хедхантер" является крупнейшим цифровым сервисом по подбору персонала, таким компаниям рекомендуется демонстрировать ответственное поведение на рынке, а также формировать открытую тарифную политику.

В ФАС отметили, что сервис разработал правила безвозмездного размещения вакансий социальными организациями, а также опубликовал их на своих официальных ресурсах. Правила устанавливают порядок доступа и критерии предоставления такой возможности на площадке "Хедхантер".

"Документ направлен на обеспечение кадровых потребностей, выполнение задач социального значения в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, волонтерства и иных общественно полезных направлений, - указали в службе. - Организации здравоохранения и образования смогут обеспечить формирование медицинского и педагогического составов".

При этом градация квот должна обеспечить пропорциональность и соразмерность объема предоставления бесплатных услуг уровню кадровой нагрузки в отрасли на основании соотношения активных резюме и вакансий, опубликованных на платформе. Это предотвратит предоставление избыточных преимуществ одной категории по сравнению с другой.