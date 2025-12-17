Рим просит изучить менее рискованные опции использования замороженных активов РФ

Италия также не хочет, чтобы финансовая поддержка Украины отразилась на состоянии государственных счетов, сообщает радиостанция Radio-1

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони © Win McNamee/ Getty Images

РИМ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони разделяет опасения, что использование замороженных активов РФ в качестве "репарационного кредита" Украине будет иметь негативные юридические и финансовые последствия, а также осложнения для итальянских компаний, продолжающих работать в России. Об этом сообщает радиостанция Radio-1.

Как она указывает, по вопросу передачи средств Киеву Италия разделяет позицию некоторых других стран, в том числе Бельгии. Радиостанция напоминает, что Мелони подписала письмо с просьбой "изучить менее рискованные альтернативные возможности".

Рим также не хочет, чтобы финансовая поддержка Украины отразилась на состоянии государственных счетов.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС источник, близкий к правительству, Мелони не изменяет своей линии в отношении Украины, но определенные обязательства, особенно связанные с финансовыми гарантиями, взять на себя не может из-за "недостатка средств".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия (ЕК) надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии, для финансирования Киева. 3 декабря, когда ЕК представляла свои альтернативные планы финансирования Киева путем экспроприации российских активов под видом "репарационного кредита" или привлечения общеевропейского займа путем эмиссии евробондов, она упоминала о двух суммах. В случае общеевропейского займа объем финансирования Киева должен был составить €90 млрд на два года, при экспроприации активов России - €140 млрд на тот же период. При этом разные авторитетные финансовые институты указывали, что данные схемы нарушают международное право.

Мнения и сомнения

Ранее портал Euractiv сообщил, что число стран ЕС, выступающих против инициативы Еврокомиссии, выросло до семи, и любая попытка продавить это решение вызовет серьезный раскол в Евросоюзе. Как отмечается, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против проекта, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Euractiv утверждает, что последние четыре страны выступают против плана Еврокомиссии в связи с позицией их правительств, активно поддерживающих администрацию президента США Дональда Трампа, которая считает, что экспроприация активов России может подорвать возможности скорого урегулирования на Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что решение об экспроприации российских активов, скорее всего, не будет принято на предстоящем 18-19 декабря саммите Евросоюза. Он также считает, что до "момента потенциального использования активов РФ для восстановления Украины пройдут световые годы".

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.