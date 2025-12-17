ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Рим просит изучить менее рискованные опции использования замороженных активов РФ

Италия также не хочет, чтобы финансовая поддержка Украины отразилась на состоянии государственных счетов, сообщает радиостанция Radio-1
Редакция сайта ТАСС
09:34

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

© Win McNamee/ Getty Images

РИМ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони разделяет опасения, что использование замороженных активов РФ в качестве "репарационного кредита" Украине будет иметь негативные юридические и финансовые последствия, а также осложнения для итальянских компаний, продолжающих работать в России. Об этом сообщает радиостанция Radio-1.

Как она указывает, по вопросу передачи средств Киеву Италия разделяет позицию некоторых других стран, в том числе Бельгии. Радиостанция напоминает, что Мелони подписала письмо с просьбой "изучить менее рискованные альтернативные возможности".

Рим также не хочет, чтобы финансовая поддержка Украины отразилась на состоянии государственных счетов.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС источник, близкий к правительству, Мелони не изменяет своей линии в отношении Украины, но определенные обязательства, особенно связанные с финансовыми гарантиями, взять на себя не может из-за "недостатка средств".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия (ЕК) надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии, для финансирования Киева. 3 декабря, когда ЕК представляла свои альтернативные планы финансирования Киева путем экспроприации российских активов под видом "репарационного кредита" или привлечения общеевропейского займа путем эмиссии евробондов, она упоминала о двух суммах. В случае общеевропейского займа объем финансирования Киева должен был составить €90 млрд на два года, при экспроприации активов России - €140 млрд на тот же период. При этом разные авторитетные финансовые институты указывали, что данные схемы нарушают международное право.

Мнения и сомнения

Ранее портал Euractiv сообщил, что число стран ЕС, выступающих против инициативы Еврокомиссии, выросло до семи, и любая попытка продавить это решение вызовет серьезный раскол в Евросоюзе. Как отмечается, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против проекта, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Euractiv утверждает, что последние четыре страны выступают против плана Еврокомиссии в связи с позицией их правительств, активно поддерживающих администрацию президента США Дональда Трампа, которая считает, что экспроприация активов России может подорвать возможности скорого урегулирования на Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что решение об экспроприации российских активов, скорее всего, не будет принято на предстоящем 18-19 декабря саммите Евросоюза. Он также считает, что до "момента потенциального использования активов РФ для восстановления Украины пройдут световые годы".

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

УкраинаИталияРоссияМелони, Джорджа