ЕАБР ждет снижения ключевой ставки ЦБ в декабре на 50-100 б.п.

АЛМАТЫ, 17 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 19 декабря на 50-100 б.п., смягчение денежно-кредитной политики продолжится и в 2026 году. Такое мнение высказал ТАСС главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

"Мы ожидаем снижение на 50 базисных пунктов. Это базовый вариант, с опцией до минус 100 б.п. Мы видим, что цикл смягчения денежно-кредитной политики запущен и будет продолжаться. Этот цикл может идти с разной траекторией, но по логике траектория ключевой ставки должна идти вниз. К концу [2026] года мы ожидаем 12-13%", - отметил Винокуров.

Согласно консенсус-прогнозу ТАСС, совет директоров Банка России на заседании 19 декабря может рассмотреть снижение ключевой ставки до 16% годовых. На предыдущем заседании в октябре регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, аргументируя такой шаг снижения тем, что устойчивые показатели роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год.