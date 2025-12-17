С 1 января усилят требования к российскому происхождению светодиодной продукции

В Минпромторге уточнили, что потенциально новым критериям определения продукции российского происхождения должны будут соответствовать светодиоды, производимые на шести-восьми предприятиях в РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Требования к локализации светодиодной продукции для подтверждения российского происхождения будут усилены с 1 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Речь идет об уточнении степени локализации производства светодиодов на территории России, а также об увеличении общего числа баллов за те или иные локализованные операции по производству, сумма которых дает продукции право называться российской", - отмечается в сообщении.

В Минпромторге уточнили, что потенциально новым критериям определения продукции российского происхождения должны будут соответствовать светодиоды, производимые на шести-восьми предприятиях в России.

Балльная система оценки уровня локализации промпродукции действует с 2015 года. Достижение необходимого количества баллов открывает производителям доступ к инструментам господдержки, а также дает преференции при проведении госзакупок.