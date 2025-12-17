Финский премьер исключил помощь Украине, если ЕС не экспроприирует активы РФ

По словам Петтери Орпо, это невозможно

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо © Carsten Koall/ Getty Images

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал невозможной идею выделить Украине помощь из средств нацбюджета, если на саммите ЕС 18-19 декабря не будет принято решение об экспроприации активов РФ. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT).

"Это невозможно", - заявил Орпо изданию, отвечая на вопрос об альтернативных способах поддержать Киев, в частности путем предоставления помощи из средств национального бюджета, если вопрос российских активов не будет решен.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.