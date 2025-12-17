Минтруд заявил о востребованности привлечения "визовых" работников по квотам

Квота на привлечение иностранных работников из "визовых" стран составит в 2026 году почти 279 тыс. разрешений

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Механизм привлечения иностранных работников из "визовых" стран по квотам становится более востребованным за счет того, что работодатели имеют больше гарантий, что работник останется на предприятии и выполнит свои задачи. Об этом сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов.

Квота на привлечение иностранных работников из "визовых" стран составит в 2026 году почти 279 тыс. разрешений, что примерно на 19% больше, чем годом ранее.

"Механизм квотирования становится все более востребованным, но это не значит, что общее количество иностранцев у нас будет больше. По нашим данным, речь идет о том, что работодатели предпочитают "визовых" работников, те, которые прикреплены к работодателю - прежние, категории работников, а именно "патентники" или работники из стран ЕАЭС, вправе приехать в страну и уйти на следующий день от одного работодателя к другому, тогда как у "визовых" работников срок пребывания ограничен трудовым договором, и они привязаны в данном случае к работодателю", - сказал Кирсанов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что количество "визовых" работников по-прежнему составляет менее 10% от числа иностранцев, которые работают в РФ. По данным МВД, это порядка 3 млн человек, квалифицированные специалисты составляют почти 92%. Чаще всего "визовые" работники приезжают в Россию из Китая, Индии, Туркменистана и Бангладеш, уточнил Кирсанов.