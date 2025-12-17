СБ рекомендовал использовать квантовые технологии для защиты информации

Члены комитета по проблемам информационной безопасности научно-экспертного совета Совета безопасности в качестве одного из перспективных направлений назвали технологии квантовых коммуникаций и распределения ключей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские разработки обеспечивают информационную безопасность, но нужно продолжать совершенствовать методы защиты от компьютерных атак с использованием технологий квантовых вычислений. К такому выводу пришел комитет по проблемам информационной безопасности научно-экспертного совета Совета безопасности (СБ) РФ.

"Отмечено, что используемые и перспективные российские криптографические алгоритмы в настоящее время позволяют обеспечить гарантированную стойкость", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ по итогам заседания комитета. При этом специалисты подчеркивают, что "развитие методов и способов компьютерных атак с использованием технологий квантовых вычислений требует проведения дальнейших фундаментальных и прикладных научных исследований по совершенствованию методов и способов защиты информации".

Члены комитета в качестве одного из перспективных направлений практической реализации квантовых технологий в контексте обеспечения информационной безопасности назвали технологии квантовых коммуникаций и квантового распределения ключей, указали в пресс-службе.

По итогам заседания "заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рекомендовано провести во взаимодействии с научно-производственными организациями комплексные научно-экспериментальные исследования по созданию и внедрению средств защиты информации с использованием квантовых технологий, отвечающих требованиям информационной безопасности".