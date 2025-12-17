Госдума приняла закон об инклюзивном туризме

Согласно инициативе, туробъекты должны быть доступны для самостоятельного перемещения на инвалидной коляске, для посетителей с собаками-проводниками, а также предусматривать сопровождение людей с нарушениями зрения

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который обеспечивает доступность туристических объектов для инвалидов.

Законопроект был инициирован группой депутатов и принят в первом чтении в ноябре 2024 года. Предлагается внести изменения в законы об основах туристской деятельности и социальной защиты инвалидов, закрепив требования по доступности туристических объектов, за исключением средств размещения, для лиц с ограниченными возможностями. Объем и содержание мер по обеспечению условий доступности будет установлен правительством. Согласно инициативе, туробъекты должны быть доступны для самостоятельного перемещения на инвалидной коляске, для посетителей с собаками-проводниками, а также предусматривать сопровождение людей с нарушениями зрения.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, кроме отдельных положений. Нормы в части обеспечения доступности для инвалидов объектов туриндустрии будут применяться с 1 сентября 2026 года при подготовке проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов, а также при проведении капитального ремонта объектов, введенных в эксплуатацию до сентября 2026 года.

"Принимая этот законопроект, мы на федеральном уровне устанавливаем единые требования, обязывающие все объекты туриндустрии, кроме гостевых домов, обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к ним и их услугам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников", - сказала журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия").

По ее словам, ранее Минэкономразвития РФ в правилах отбора новых инвестпроектов по программе льготного кредитования строительства гостиниц предусмотрело требование: наличие в гостинице не менее 5% номеров для размещения семей с детьми и инвалидов. "Это также будет способствовать повышению доступности средств размещения для людей с ограниченными возможностями", - отметила парламентарий.

В свою очередь, один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев ("Единая Россия"), отметил, что в России более 40 млн маломобильных граждан - "это люди с инвалидностью, семьи с колясками, пожилые люди". "Этот закон не только повысит качество и уровень равных возможностей для людей с инвалидностью, но и станет стимулом для развития всей туристической отрасли страны. Мы создадим единые стандарты доступности, а в перспективе - сформируем культуру инклюзии, подкрепленную уважением и соблюдением прав каждого гражданина", - заключил он.