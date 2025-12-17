Росатом поставил ядерное топливо для исследовательского реактора в Узбекистане

Установка используется, в частности, для исследований в области ядерной физики и радиационного материаловедения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Росатом поставил инновационное ядерное топливо для исследовательского реактора ВВР-СМ в Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана, сообщает Топливный дивизион ТВЭЛ Росатома.

"Топливный дивизион Росатома исполнил контракт с Институтом ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан на поставку модифицированного ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ. Эта установка используется для исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей", - говорится в сообщении.

В ТВЭЛ отмечают, что поставки ядерного топлива для исследовательского реактора - часть масштабного сотрудничества между Росатомом и Узбекистаном в области мирного атома.

В мае 2024 года был подписан договор на строительство АЭС с реакторами российского дизайна РИТМ-200Н в Джизакской области Узбекистана, он стал первым в мире экспортным контрактом на сооружение атомной электростанции малой мощности.