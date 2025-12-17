Пушков допустил принятие закона о борьбе с дипфейками в 2026 году

Большинство мошенников, которые подделывают голос и совершают звонки, находятся на территории России, подчеркнул глава комиссии по информационной политике СФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Закон о борьбе с дипфейками могут принять в 2026 году. Об этом сообщил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков на пресс-конференции.

"Думаю, что в 2026 году мы вплотную подойдем к принятию закона о борьбе с дипфейками", - сообщил Пушков.

Также он отметил, что большинство мошенников, которые подделывают голос и совершают звонки, находятся на территории России. Они просят своих жертв перевести деньги на счета в российских банках, сказал Пушков.