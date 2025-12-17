Уточнен порядок внесения средств на депозит арбитражного суда при банкротстве

Средства должны вноситься в депозит именно с даты принятия заявления судом и до заседания, на котором проверяется его обоснованность

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым уточняется порядок внесения денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему на депозит арбитражного суда при обращении гражданина, конкурсного кредитора или уполномоченного органа с заявлением о признании гражданина банкротом. Документ был инициирован правительством РФ.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), действующая процедура такова: если гражданин или кредитор обращается с заявлением о банкротстве, необходимо заранее внести средства на депозит арбитражного суда, чтобы покрыть вознаграждение управляющего. "Однако нередко деньги поступают без указания номера дела. Для суда это означает двойной учет - сначала платеж фиксируется как поступивший "от плательщика", а затем только после отдельного заявления его привязывают к конкретному делу. Такая ситуация приводит к задержкам, лишним бумажным обращениям, а иногда и к возвратам средств. В итоге процесс запуска процедуры затягивается", - рассказал депутат.

По словам Гаврилова, закон предусматривает простое, но принципиальное решение: закрепить, что средства должны вноситься в депозит именно с даты принятия заявления судом и до заседания, на котором проверяется его обоснованность. "При этом в платежном документе обязательно указывается номер дела. Деньги сразу "прикрепляются" к конкретной процедуре, а не остаются "висящими" в системе суда. Этот порядок распространяется как на случаи, когда с заявлением обращается сам гражданин, так и на ситуации, когда инициатором выступает кредитор или уполномоченный орган", - отметил парламентарий.

Платеж сразу будет с реквизитом, который однозначно связывает его с делом, и будет учитываться именно в этом процессе, подчеркнул Гаврилов. "Благодаря этому исчезает необходимость в отсрочках, снижаются издержки времени и уменьшается нагрузка на аппарат суда. Для должника это означает меньше рисков потерять время и деньги из-за технической ошибки. Для кредиторов - ускорение процесса, ведь управляющий сможет приступить к своим обязанностям без дополнительных задержек", - полагает депутат.