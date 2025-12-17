"Инсайдер": электроснабжение в Арцизе восстановят не ранее 26 декабря

Как сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, всего в регионе без электричества остаются более 32 тыс. потребителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение в городе Арцизе Одесской области на юге Украины будет восстановлено не ранее 26 декабря. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

По информации издания, жителям приходят сообщения холдинга "ДТЭК", в которых указано ориентировочное время восстановления энергоснабжения - до 12:00 26 декабря.

Как сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, всего в регионе сейчас без электричества остаются более 32 тыс. потребителей.

Многочисленные взрывы прогремели в Одесской области 12 декабря. В Одессе и регионе частично пропал свет. Тогда ДТЭК сообщил о повреждении своей двадцатой по счету подстанции в регионе. С тех пор власти региона еще несколько раз информировали о повреждениях энергетических объектов. На части территории Одессы четвертые сутки отсутствует электричество.

17 декабря врио министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что в стране из-за повреждения энергетической инфраструктуры ежедневно остаются без электроснабжения в среднем около 400 тыс. потребителей.