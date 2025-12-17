X Corp. подала в суд на стартап из-за попытки присвоить товарные знаки Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Компания Илона Маска X Corp. подала в суд на стартап Operation Bluebird из-за его попытки присвоить товарные знаки социальной сети Twitter, которая называется X. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на судебный иск.

В публикации говорится, что 2 декабря компания Operation Bluebird обратилась в Ведомство по патентным и товарным знакам США с просьбой аннулировать права X Corp. на товарные знаки Twitter и Tweet. Стартап утверждал, что корпорация Маска "юридически отказалась от своих прав" на бренд Twitter и "не намерена вновь использовать это название". Тогда же компания подала заявку на регистрацию товарного знака Twitter в рамках плана по запуску одноименного сайта.

16 декабря, как пишет The Verge, компания Маска подала иск в суд штата Делавэр. В судебном документе, текст которого приводит портал, говорится, что "Twitter никогда не уходил и по-прежнему находится в исключительной собственности X Corp.". Кроме того, отмечает корпорация Маска, торговые марки Twitter и Tweet, а также изображение в виде синей птицы она приобрела "в рамках сделки на сумму в миллиарды долларов", поэтому они "остаются исключительной собственностью X Corp.".

"[Корпорация] подает этот иск с целью защиты своей юридически действительной, действующей и неоспоримой интеллектуальной собственности, а также защиты потребителей от обмана со стороны Bluebird, которая признавала свою попытку похитить права X Corp. и присвоить репутацию товарных знаков Twitter", - сказано в документе.

Компания Маска просит суд обязать стартап не использовать ее товарные знаки, отклонить и признать недействительной заявку Bluebird на регистрацию товарного знака и "возместить ущерб, понесенный в результате нарушения авторских прав".

Маск приобрел соцсеть в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого социальная сеть несколько лет подвергалась критике со его стороны за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск пообещал изменить соцсеть и избавиться от модерации. В 2023 году социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. В марте 2025 года логотип Twitter в виде синей птицы, который был снят со здания прежней штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, был продан на аукционе почти за $35 000.