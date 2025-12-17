Euractiv: принятие большинством решения по активам РФ подорвет солидарность в ЕС

По информации портала, это также укрепит внутриполитические позиции премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, противостоявшего такому решению

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Armin Durgut

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Попытки продавить решение об экспроприации замороженных активов России путем голосования по принципу квалифицированного большинства подорвет солидарность в сообществе. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Как пишет портал, это подорвет солидарность внутри блока, еще больше укрепит внутриполитические позиции премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, противостоявшего этому решению, и создаст катастрофический прецедент - таким образом любое государство-член размером с Бельгию может оказаться в невыгодном положении по сравнению с более крупными странами, если оно встанет на пути общего большинства.

Euractiv отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его сторонники в данной ситуации блефуют, так как и он, и руководство ЕС осознают, что реализация плана в обход Бельгии лишит всю схему легитимности, особенно учитывая обеспокоенность таких стран, как Италия и Чехия. Даже если в Брюсселе решатся на этот шаг, остается неясным, подчинятся ли этому решению Бельгия или международный депозитарий Euroclear, пишет портал. Ранее издание Politico сообщило, что ЕС обсуждает возможность принятия решения о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам в обход позиции Бельгии.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.