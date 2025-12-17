На Чукотке открыли теплицу, которая повысит обеспеченность региона овощами

Тепличный комплекс даст 50 тонн овощей в год

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Тепличный комплекс площадью 1,2 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию на Чукотке. Он позволит повысить самообеспеченность округа овощами до 30%, сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.

"В тепличном хозяйстве предпринимателей Макатровых открыли новую теплицу площадью 1 200 кв. м. Первый урожай ждем в марте 2026 года. Новая теплица даст еще 50 тонн овощей в год. С учетом ввода новой теплицы самообеспеченность тепличными овощами Чукотского автономного округа вырастет до 30,1%. Развитие собственного сельскохозяйственного производства, особенно в арктических условиях, необходимо для обеспечения жителей качественными продуктами", - написал Кузнецов.

Глава региона напомнил, что в 2017 году, когда в тепличном хозяйстве вырастили первые овощи, урожай составил 5,2 тонны, в этом году - уже 70 тонн. Новая теплица построена при поддержке единой президентской субсидии, более 120 млн рублей. За счет регионального бюджета бизнесменам возместят более 90% от затрат на потребляемую электроэнергию.

"Также планируется строительство новых теплиц на территории промышленного парка "Анадырь". Кроме того, решаем вопрос с кадрами: с этого учебного года Чукотский многопрофильный колледж начал обучение по профессии "Овощевод". Теоретические и практические занятия проходят на базе теплиц, здесь же студенты отрабатывают профессиональные навыки", - добавил он.