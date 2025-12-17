В России разработали стандарты для внедрения роботов на предприятиях

Документы описывают общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления, что позволяет унифицировать "язык общения" роботов и систем управления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс роботикс" при поддержке Минпромторга РФ разработала первые национальные стандарты, упрощающие интеграцию роботов на промышленные предприятия. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Данные стандарты описывают единую информационную модель - общий набор правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и системами их управления (RMS, Robot Management System), что позволяет унифицировать "язык общения" роботов и систем управления", - отмечается в сообщении.

Документы разрабатывались с учетом особенностей российского рынка робототехники, а также мнения участников индустрии. Принятие стандартов упростит производителям и интеграторам разработку совместимых решений и при этом сократит время, необходимое для адаптации технологий под конкретных потребителей. Это поспособствует появлению на предприятиях смешанных парков роботов - с технологиями от разных производителей. В результате компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся.

"Работа, которую провел "Яндекс роботикс" совместно с экспертным сообществом, способствует достижениям показателей национального проекта "Средства производства и автоматизации", среди которых вхождение России в число 25 мировых стран-лидеров по плотности роботизации в 2030 году: 145 промроботов на 10 тыс. сотрудников предприятий. Унификация требований позволит предприятиям быстрее переходить к использованию современных роботизированных систем, а производителям - эффективнее разрабатывать совместимые решения", - отметил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Валерий Пивень.