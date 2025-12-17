Госдума обязала публиковать карты месторождений только в едином фонде

Цель предлагаемых изменений - унификация доступа к геологической информации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который изменяет порядок размещения карт месторождений полезных ископаемых и участков недр, закрепляя публикацию исключительно в едином фонде геологической информации о недрах.

Документ был внесен в палату парламента правительством РФ в июле и принят в первом чтении в сентябре. Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О недрах". Согласно новым нормам, специальные карты и схемы, где отображаются запасы полезных ископаемых и границы участков недр, теперь будут публиковаться не на сайтах ведомств, а исключительно в федеральной системе "Единый фонд геологической информации о недрах".

Так, застройщики и другие заинтересованные лица должны будут обращаться для подтверждения информации к картам и схемам, размещенным в едином фонде. Как отмечается в пояснительной записке, цель предлагаемых изменений - унификация доступа к геологической информации.