Экспорт угля из России в Китай за девять месяцев снизился на 4%

При этом РФ продолжает наращивать свое присутствие на китайском угольном рынке

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Поставки угля из РФ в КНР за девять месяцев снизились на 4%, при этом Россия продолжает наращивать свое присутствие на китайском угольном рынке. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах Совета Федерации.

"Для нас очень важно наращивать объем поставок в Китай, в Индию и в другие страны, в первую очередь Азиатско-Тихоокеанского региона. По нашим оценкам, поставки в Китай за 9 месяцев 2025 года незначительно снизились на 4% на фоне общего снижения импорта угля Китаем на 11%. Таким образом, в целом мы продолжаем наращивать свое присутствие на китайском угольном рынке", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Исламов сообщил о том, что Россия в 2025 году намерена сохранить объем экспорта угля в Китай на уровне около 100 млн тонн, а с 2026 года планирует наращивать поставки.