Доходы бюджета ЛНР в 2026-2028 годах составят почти 180 млрд рублей

Бюджет региона сформирован с учетом дополнительных в 2026 году ассигнований

ЛУГАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики во втором чтении принял бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, его доходная часть составит почти 180 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минфина республики Евгений Мануйлов.

"Правительством Луганской Народной Республики проработаны в промежутке между первым и вторым чтением изменения, которые необходимо было внести ко второму чтению. <…> Доходная часть бюджета составит 177 млрд 171 млн рублей, расходная часть - 183 млрд 798 млн рублей. Дефицит бюджета по-прежнему такой же: 6 млрд 629 млн [рублей]", - сказал он, выступая в парламенте региона.

Мануйлов уточнил, что бюджет региона сформирован с учетом дополнительных в 2026 году ассигнований. "Дополнительно в бюджете на 2026 год были увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 3,453 млрд рублей, из тех, которые предусмотрены, увеличена доходная часть бюджета на эту же сумму - на 3,5 млрд [рублей], а также общий объем расходов", - сообщил он.

За принятие трехлетнего бюджета ЛНР депутаты парламента проголосовали единогласно.

Бюджет ЛНР на 2025 год предполагал почти 145 млрд рублей доходов и свыше 144 млрд рублей расходов.