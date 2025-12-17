МО РФ: за счет снижения связанных с СВО расходов сэкономили почти 1 трлн рублей

Министерство перешло на систему планирования бюджета с учетом строжайшей приоритизации, отметил глава ведомства Андрей Белоусов

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ внедрило ряд мер для снижения военного бюджета, непосредственно связанного с СВО, за этот год сэкономлен почти 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава министерства Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Что касается второй части военного бюджета, непосредственно связанной со специальной военной операцией, то она возросла. Но и здесь был реализован целый ряд мероприятий, которые позволили этот рост существенно ограничить", - сказал он.

Во-первых, отметил Белоусов, министерство перешло на систему планирования бюджета с учетом строжайшей приоритизации. Во-вторых, было создано единое казначейство на базе опорного банка - Промсвязьбанка, в котором осуществлена централизация всех финансовых ресурсов, что позволило обеспечить контроль за их использованием. В-третьих, введен комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета с главнейшей задачей - постоянного поиска внутренних резервов. "В результате этих мероприятий за 2025 год сэкономлен почти один триллион рублей", - добавил министр.