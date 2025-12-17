Белоусов: общие расходы Минобороны в 2025 году составили 7,3% от ВВП

В 2026 году приоритизация позволит несколько снизить их, сообщил глава министерства

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Общие расходы Министерства обороны России в 2025 году составили 7,3% от ВВП, в 2026-м приоритизация позволит несколько снизить их. Об этом сообщил глава министерства Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Суммарно общие расходы министерства обороны в 2025 году составили 7,3% от ВВП. В 2026 году приоритизация позволит стабилизировать их на том же уровне или даже несколько снизить", - сказал он.