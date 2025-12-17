В бюджете ЛНР предусмотрели 2 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

В регионе около 1 340 домов признаны аварийными

ЛУГАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Из бюджета Луганской Народной Республики в 2026 году направят около 2 млрд рублей на расселение жителей из аварийного жилья, сообщил глава Минфина региона Евгений Мануйлов.

По словам первого заместителя прокурора ЛНР Валерия Кузьмина, порядка 1 340 домов региона признаны аварийными, их жильцы нуждаются в расселении.

"Минстрой республики работает непосредственно с ФРТ (Фонд развития территорий - прим. ТАСС), это деньги ФРТ. То есть, федеральный центр принял такое решение - курирует этот вопрос ФРТ. В бюджете заложены 2 млрд рублей [на расселение из аварийного жилья]. В этом году мы начинаем [расселять из аварийного жилья]. В дальнейшем будем разыскивать источник финансирования для этих работ", - сказал Мануйлов, отвечая на вопрос Кузьмина о том, какую статью расходов предусматривает бюджет ЛНР для расселения из аварийного жилья.

8 октября в правительстве ЛНР сообщали, что около 500 человек из 36 многоквартирных домов, признанных аварийными, планируют переселить в регионе до конца 2026 года. Соответствующую программу, рассчитанную на 2025-2030 годы, приняло региональное правительство.

17 декабря депутаты Народного совета (парламента) ЛНР во втором чтении единогласно проголосовали за принятие бюджета региона на 2026 год и плановый 2027-2028 года. Доходная часть бюджета составит 177 млрд 171 млн рублей, расходная часть - 183 млрд 798 млн рублей.