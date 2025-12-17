ЕП утвердил план отказа ЕС от российского газа в конце 2027 года

За проголосовали 500 депутатов, против высказались 120 парламентариев

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Европейский парламент утвердил план по отказу Евросоюза от закупок российского газа до конца 2027 года. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

500 депутатов ЕП проголосовали за, против высказались 120 парламентариев. 32 депутата воздержались.

Европарламент является консультативным органом. Его решения не являются обязательными для стран - участниц ЕС. Окончательное решение должно приниматься на правительственном уровне.

План распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ.

Как заявил в ходе дебатов депутат Европарламента и лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, "санкции против российского газа и белорусского калия привели к двукратному росту цен на удобрения".

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял, что Еврокомиссия намерена также полностью запретить странам ЕС закупки российской нефти и атомного топлива, для чего могут быть подготовлены отдельные документы. Против запрета на импорт энергоносителей из России активно выступают Венгрия и Словакия.