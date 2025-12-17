"Газпром нефть" размещает пилотный выпуск внебиржевых облигаций на "Финуслугах"

Объем размещения облигаций составит 10 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" впервые разместит внебиржевые облигации на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Объем размещения облигаций "Газпром нефти", по данным пресс-службы, составит 10 млрд рублей. Особенность облигаций, реализуемых через "Финуслуги", заключается в том, что они не торгуются на бирже, а купить их могут только физические лица.

"Плавающий купон, привязанный к ключевой ставке Банка России (ключевая ставка +0,5 п.п.), обеспечит облигациям "Газпром нефти" самую высокую доходность среди эмитентов с максимальным рейтингом кредитоспособности ("ААА"), представленных к моменту размещения на "Финуслугах", - добавили в пресс-службе.

Номинал облигаций фиксированный - 1 000 рублей. Прием заявок на покупку облигаций будет производиться в 08:00 мск с 18 декабря до 16:00 мск 26 декабря и в 16:00 мск с 30 декабря 2025 до полного выкупа. Срок обращения облигаций - 1 080 дней (до 2 декабря 2028 года). Процентный доход по облигациям начисляется ежедневно, купонные выплаты производятся раз в месяц. Погашение облигаций будет осуществляться по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода (НКД). Инвесторы смогут предъявить облигации к погашению, на дожидаясь окончания обращения: начиная с 3 февраля 2026 года до 23 ноября 2028 года. Исполнение заявки составит шесть рабочих дней, купонный доход будет исчисляться до момента исполнения заявки. Таким образом, инвестор не потеряет проценты, пока заявка исполняется.

"Расширяя линейку внебиржевых облигаций, мы стремимся предоставить клиентам не просто надежные и доходные инструменты, а создаем возможность для инвестиций в крупнейшие компании и важнейшие проекты страны. Поэтому мы с особой гордостью приветствуем в списке эмитентов - "Газпром нефть", ключевого игрока российской нефтегазовой отрасли. Мы уверены, что наше сотрудничество придаст новый импульс развитию инвестиционных инструментов, которые помогут сделать осознанный шаг к устойчивому будущему и финансовой свободе", - отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин, слова которого приводит пресс-служба.