Чрезвычайной ситуации в энергетике Одесской области присвоили статус госуровня

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подчеркнул, что такое решение "принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация в энергетической системе Одесской области на юге Украины получила статус государственного уровня. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Чрезвычайная ситуация [в регионе] <...> приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня", - написал он в своем в Telegram-канале.

Кипер подчеркнул, что такое решение было "принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации".

Многочисленные взрывы произошли в Одесской области 12 декабря. В Одессе и регионе частично пропал свет. Тогда энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении своей двадцатой по счету подстанции в регионе. С тех пор власти региона еще несколько раз информировали о повреждениях энергетических объектов. На части территории Одессы четвертые сутки отсутствует электричество. По словам Кипера, более 32 тыс. потребителей в регионе остаются без света.