Правительство обсуждает рассрочку для угольных предприятий

Возможную рассрочку предлагается предоставить с марта по декабрь 2026 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность предоставления рассрочки для угольных компаний с марта по декабрь 2026 года, сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах Совета Федерации.

"12 декабря 2025 года правительством Российской Федерации принято решение о продлении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли еще на 3 месяца до 28 февраля. Сейчас обсуждается вопрос по рассрочке. Это значит, что компании начнут выплачивать долг с марта равными долями до 1 декабря 2026 года. То есть не сразу погасят весь объем долга, а постепенно", - сказал Исламов, отвечая на вопрос о мерах поддержки угольщиков после 1 марта 2026 года.

Дополнительные меры поддержки угольных компаний были введены по поручению президента РФ с 1 июня 2025 года. Позднее кабмин продлил до 28 февраля 2026 года отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам для угольных компаний. В правительстве отметили, что это позволит предприятиям высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды. Также не будут применяться меры взыскания задолженности с налогоплательщиков и использоваться средства на счетах компаний для погашения долгов.