КС разъяснил порядок снятия ареста с имущества банкрота для погашения долгов

Конституционный суд предложил сохранять арест части имущества, удовлетворяющей обоснованные требования истца, если посчитает, что без этого он не получит полного удовлетворения в рамках банкротства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд РФ разъяснил для Верховного суда России порядок снятия ареста с имущества банкрота для выплаты задолженностей.

Правовой вопрос возник в связи с тремя делами. Первый случай - это банкротство ЗАО "Гема-Инвест", где конкурсный управляющий безуспешно пытался снять арест для продажи актива и погашения долгов. Второй - банкротство ООО "Мир дорог", где банк отказался закрыть расчетный счет и перевести средства из-за ареста, поддержанного арбитражными судами.

Также Верховный суд России попросил КС разъяснить вопрос по исполнению уголовного наказания в виде штрафа в делах о банкротстве. Дело связано с гражданкой Аллой Чуриловой. Арбитражный суд отдал приоритет уплате штрафа перед требованиями кредиторов.

Позиция Конституционного суда

Законодательство о банкротстве должно держать баланс между правами кредиторов и интересами лиц, участвующих в уголовном деле. Конкурсное производство направлено на удовлетворение требований кредиторов, однако арест имущества должника затрудняет ему процесс погашения задолженностей. УПК РФ не предусматривает автоматическое снятие ареста при банкротстве, что может нарушать права потерпевших. Закон о банкротстве также не регулирует этот вопрос однозначно.

Для решения вопроса КС РФ предложил сохранять арест части имущества, удовлетворяющей обоснованные требования истца, если посчитает, что без этого он не получит полного удовлетворения в рамках банкротства. Однако если же выделить часть арестованного имущества невозможно, то арест можно снять, но суд должен обязать арбитражного управляющего перечислить на их депозит сумму, равную выручке от реализации этого имущества.

Сам же арбитражный суд вправе приостановить производство по делу о банкротстве юрлица, на имущество которого наложен арест, до вступления в силу приговора по уголовному делу или изменений в законодательстве.

Что касается уголовных штрафов, назначенных в качестве дополнительного наказания, то они должны взыскиваться в третьей очереди требований кредиторов.