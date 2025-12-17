Макрон: Париж будет противостоять попыткам ЕС навязать соглашение с MERCOSUR

По словам президента Франции, соглашение не обеспечивает защиту интересов французских фермеров

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж будет решительно противостоять попыткам со стороны Евросоюза навязать соглашение о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). Об этом сообщила по итогам заседания правительства официальный представитель кабмина Мод Брежон.

"Франция будет жестко противостоять попыткам со стороны ЕС навязать это соглашение", - приводит Брежон заявление Макрона.

По словам президента, необходимо продлить консультации на несколько недель.

На фоне массовых протестов фермеров по всей Франции Макрон потребовал от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отложить подписание соглашения с MERCOSUR. Как сообщили источники в окружении французского лидера, "президент констатировал, что соглашение не обеспечивает защиту интересов французских фермеров".

Ранее бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что страны MERCOSUR и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле 20 декабря на саммите в Бразилии. Как отмечает Agence France-Presse, прежде чем фон дер Ляйен подпишет документ, Брюсселю необходимо до 19 декабря получить согласие стран ЕС. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против сделки выступают аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

Осенью 2025 года французские фермеры выходили на демонстрации, чтобы не допустить подписи Парижа под этим соглашением. По словам руководителя Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо, возникает множество вопросов по поводу продуктов, которые захватывают французские рынки и не соответствуют национальным производственным нормам.