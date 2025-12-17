Россельхозбанк: более половины россиян в 2026 году намерены изменить финансовые привычки

В качестве основного финансового инструмента для реализации своих планов 40% респондентов рассматривают классические банковские продукты

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян (52%) планируют изменить свое финансовое поведение в 2026 году. Об этом сообщили в Россельхозбанке, ссылаясь на данные своего опроса (есть у ТАСС).

Главной финансовой целью на ближайший год для 23% респондентов станет формирование "подушки безопасности". Реализовать путешествие свой мечты собираются 16% участников опроса. Кроме того, по 14% набрали финансовые обещания делать накопления на крупные покупки (автомобиль, дача, ремонт и т. д.) и закрыть кредиты или кредитные карты.

Для достижения целей 33% участников опроса планируют начать регулярно откладывать деньги и выстроить накопительную систему. Каждый четвертый (25%) намерен бороться с импульсивными покупками.

В качестве основного финансового инструмента для реализации своих планов 40% респондентов рассматривают классические банковские продукты. Это вклады и накопительные счета.

"Планы россиян в 2026-м году по созданию "финансовой подушки" и отказу от импульсивных покупок говорят о повышении финансовой грамотности населения. Это фундаментальные привычки, которые позволяют осознанно планировать будущее, уменьшать стресс и избегать долговой нагрузки", - сказал руководитель Центра макроэкономического анализа РСХБ Максим Петроневич, слова которого приводятся в материалах Россельхозбанка.