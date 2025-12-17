Мишустин: почти 800 тыс. россиян установили самозапрет на выдачу новых sim-карт

Расширяется набор инструментов, которые помогают гражданам самостоятельно защитить себя и свои средства, отметил премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Практически 800 тыс. россиян установили самозапрет на оформление новых sim-карт, более 20 млн человек - на потребительские займы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством.

"Расширяем набор инструментов, которые помогают гражданам самостоятельно защитить себя и свои средства. Практически 800 тыс. человек установили самозапрет на оформление новых sim-карт, свыше 20 млн - на оформление потребительских займов", - указал глава кабмина.

Также есть возможность отказаться от рекламных СМС-рассылок, обзвонов, "которые очень часто применяются для навязывания сомнительных товаров и услуг и выманивания персональных данных", добавил Мишустин.