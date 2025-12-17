Гендиректор КРДВ Запрягаев рассказал, как привлечь бизнес на Дальний Восток

По словам главы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, строительство готовых зданий для потенциальных резидентов необходимо для привлечения бизнеса в регион

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство готовых зданий для потенциальных резидентов необходимо для привлечения бизнеса на Дальний Восток. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток" сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.

"Еще одно наше направление работы - это управляющая компания преференциальными режимами, и, собственно, мы отвечаем за привлечение инвесторов. Мы видим, что даже крупному бизнесу сейчас не хватает готовых индустриальных площадей, построенных под требования конкретных заказчиков", - сказал он на пресс-конференции о роли ИНТЦ "Русский" как федеральной площадки для реализации высокотехнологичных проектов.

Говоря о развитии ИНТЦ "Русский", Запрягаев отметил, что центр создаст условия для разработки инновационных решений и продуктов, которые затем можно применять на крупных предприятиях или производить в промышленных масштабах. "Недалеко от острова Русский расположена ТОР "Приморье", здесь уже созданы крупные промышленные площадки "Надеждинская" и "Западная" с необходимой инфраструктурой, которые готовы принять проекты, выходящие на промышленную стадию", - пояснил он.

Инновационный научно-технологический центр - территория с особыми преференциями для инновационных предприятий.