В КБР площадь посадки плодово-ягодных выросла почти вдвое за год

В Кабардино-Балкарии также обновляют старые сады, где деревьям больше 20 лет

НАЛЬЧИК, 17 декабря. /ТАСС/. Площадь посадки многолетних плодово-ягодных насаждений в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2025-м составила 1,8 тыс. га и выросла за год практически вдвое. Об этом сообщили в администрации главы КБР.

"В Кабардино-Балкарии в 2025 году высадили многолетние плодово-ягодные насаждения на площади 1,8 тыс. га. За год эта цифра значительно выросла: в 2024 году было чуть свыше 1 тыс. га. Сегодня площади плодовых садов в республике составляют около 29 тыс. га", - рассказали в администрации главы республики.

Также отмечается, что в Кабардино-Балкарии обновляют старые сады, где деревьям больше 20 лет. На освободившихся участках высаживают молодые саженцы.

В садах продолжается уход за деревьями, включая обрезку. Этот этап важен для получения высоких и качественных урожаев в следующем году, пояснили специалисты.