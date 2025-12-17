В Архангельской области упростят процедуру строительства котельных на пеллетах

Это позволит сократить административные барьеры и сроки реализации проектов

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Процедуру строительства котельных на пеллетах (древесных гранулах) упростят в Архангельской области, сообщает пресс-служба Архангельского областного собрания. Это позволит строить и реконструировать биотопливные котельные малой мощности без получения специального разрешения.

"Документ, разработанный по поручению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, направлен на стимулирование использования местного возобновляемого топлива - древесных пеллет. Проект предлагает дополнить региональный перечень случаев, когда разрешение на строительство не требуется. В него будет включено строительство и реконструкция блочно-модульных биотопливных котельных мощностью до 3,0 МВт", - указано в сообщении.

Это позволит сократить административные барьеры и сроки реализации проектов по переводу объектов теплоэнергетики на местное экологичное топливо. Документ поможет решить проблему сбыта продукции для лесопромышленного комплекса региона, а для муниципалитетов и социальной сферы появится возможность модернизировать устаревшие котельные на твердом и жидком топливе, снизив затраты на тепло и улучшив экологическую ситуацию.

"Наша область - один из лидеров России по производству древесных топливных гранул. Ежегодный объем выпуска составляет около 560 тыс. тонн, поэтому в условиях сокращения экспорта критически важно развивать внутреннее потребление этого возобновляемого ресурса", - отметил председатель комитате по строительству, топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Заря.

Биотопливные котельные малой мощности безопасны, могут работать автономно и подходят для теплоснабжения как жилых домов, так и объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время в регионе строят 20 таких котельных, но, по словам Зари, оценка показывает, что потребность в них значительно выше.