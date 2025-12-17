Warner Bros. порекомендовал акционерам воздержаться от сделки с Paramount

Совет директоров конгломерата в письме акционерам сообщил, что PS последовательно вводила их в заблуждение относительно безопасности предложенной сделки, указало Reuters

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Warner Bros. Discovery (WBD) порекомендовал совету акционеров отклонить предложение американской корпорации Paramount Skydance (PS) о приобретении транснационального конгломерата СМИ и развлечений за $108,4 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, совет директоров конгломерата в письме акционерам сообщил, что PS последовательно вводила их в заблуждение относительно безопасности предложенной сделки, уточнив, что это предложение может привести к излишним рискам. В свою очередь WBD порекомендовало рассмотреть возможность сделки с американским стриминговым сервисом Netflix.

Как сообщалось ранее, PS в ответ на предложение Netflix о покупке WBD примерно за $83 млрд выдвинула встречное предложение о приобретении WBD за $108,4 млрд. При этом Paramount Skydance рассматривала в частном порядке возможность увеличения стоимости предложения о покупке Warner Bros. Discovery с целью заручиться поддержкой совета директоров в споре с Netflix.