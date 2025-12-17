Парламент Индии одобрил законопроект о частных инвестициях в атомную энергетику

Законодательная инициатива получила название SHANTI

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Индии одобрила проект Закона об устойчивом использовании ядерной энергетики (SHANTI), предусматривающий частные инвестиции в атомную энергетику в целях обеспечения национальной энергетической безопасности. Голосование состоялось в отсутствие оппозиции, которая покинула зал заседания.

В ходе транслировавшегося на официальном сайте парламента заседания депутаты от оппозиции выступили за передачу предложенного правительством законопроекта о ядерной энергетике в парламентскую комиссию для более широких консультаций, в то время как члены правящей коалиции поддержали законопроект, заявив, что он поможет стране достичь энергетической самодостаточности, будет способствовать инвестициям правительства и частного сектора в ядерную энергетику, создавая рабочие места.

Законодательная инициатива получила название SHANTI (Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Energy for Transforming India - "Устойчивое освоение достижений ядерной энергетики для трансформации Индии"). Законопроектом SHANTI начинается масштабная реформа сферы атомной энергетики Индии; предполагается первый в истории страны допуск частного бизнеса в один из наиболее закрытых секторов экономики - от добычи руды до производства ядерного топлива. Эти направления до сих пор полностью контролировались правительственным Департаментом атомной энергии (DAE).

Индийский кабмин планирует к 2047 году увеличить выработку атомной энергии до 100 ГВт, что более чем в 10 раз превышает нынешние мощности. С этой целью правительство намерено привлечь $26 млрд частных инвестиций в развитие ядерной энергетики. В рамках плана финансирования компании могут приобретать участки и строить любые объекты атомных станций, за исключением энергоблоков. Их возведение, эксплуатация АЭС и использование ядерного топлива будет осуществлять государственная Индийская корпорация по атомной энергии (NPCIL).