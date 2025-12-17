В Дагестане на благоустройство пляжей в 2026 году выделят более 110 млн рублей

Благоустроенные пляжи значительно улучшат условия отдыха на побережье Каспийского моря

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2026 году направят на благоустройство пляжей более 110 млн рублей, доложил на встрече с председателем правительства республики министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

"Министерство по туризму разработало проектно-сметную документацию по развитию пляжных территорий в Каспийске, Избербаше, с. Зеленоморск Карабудахкентского района и Арабляр Дербентского района общей площадью более 16,6 га. На их благоустройство в республиканском бюджете заложено 110 млн рублей. Об этом председателю правительства республики Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил глава Минтуризма Дагестана Эмином Мердановым", - говорится в сообщении правительства республики.

Уточняется, что благоустроенные пляжи значительно улучшат условия отдыха на побережье Каспийского моря.

"Региональные меры поддержки демонстрируют хорошие результаты. К примеру, в 2025 году были профинансированы мероприятия по развитию туризма в муниципалитетах. Предоставлена субсидия в размере 59,91 млн рублей на реализацию проектов администраций Гунибского, Унцукульского, Табасаранского, Дербентского, Ахтынского, Хунзахского, Сулейман-Стальского, Агульского районов и Махачкалы", - добавили в правительстве Дагестана.