В Иране 1-4 февраля пройдет международная выставка "Евразия экспо - 2026"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международная выставка "Евразия экспо - 2026" состоится в Иране с 1 по 4 февраля при участии Фонда Росконгресс в организации. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия по итогам координационного совещания по подготовке к ней, которое прошло в резиденции посла Ирана в РФ Казема Джалали в Москве.

По информации организаторов, выставка объединит представителей государственных структур, деловых объединений и компаний из России, государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также стран Ближнего Востока, Азии и Европы. Ожидается участие делегаций из Ирана, России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и ряда государств Ближнего Востока и Южной Азии.

В экспозиционной части, по словам организаторов, будут представлены предприятия и организации из сфер автомобилестроения, медицинской и фармацевтической промышленности, нефтехимии, горнодобывающего сектора, сельского хозяйства и смежных отраслей

Координационное совещание по подготовке к выставке прошло при участии представителей профильных организаций, деловых кругов и институтов развития России и Ирана. В ходе встречи была подтверждена готовность Фонда Росконгресс выступить соорганизатором "Евразия экспо - 2026" в Тегеране. Участие фонда предусматривает формирование и сопровождение деловой программы, а также содействие в развитии международного делового взаимодействия на площадке выставки.

Программа выставки

Деловая программа мероприятия включит тематические сессии, панельные дискуссии и встречи между компаниями, посвященные промышленной кооперации, развитию транспортно-логистических коридоров, таможенному и финансовому взаимодействию, туризму, здравоохранению, энергетике и реализации совместных инвестиционных проектов.