Количество нарушений при продаже маркированных товаров снизилось на 21%

В Центре развития перспективных технологий сообщили ТАСС, что за 2025 год выявили 1,5 млн случаев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество выявленных нарушений при обороте маркированных товаров в России за 2025 год сократилось на 21% по сравнению с 2024 годом и составило 1,5 млн случаев. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

"Такая динамика говорит о том, что участники рынка все более ответственно подходят к соблюдению требований обязательной маркировки. Потребители все чаще получают на полке именно легальную продукцию, а не подделку неизвестного происхождения. Это также подтверждает общий тренд на снижение нелегального оборота: по данным ИГМУ ВШЭ, его доля за пять лет сократилась с 26% до 9%", - отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Наибольшее число нарушений наблюдается в сегменте табачной продукции. Нарушения в этой категории сократились на 53%. Та же динамика наблюдается и на рынке молочной продукции - количество нарушений снизилось на 15%. В топ-5 по числу выявленных нарушений также попали пиво, вода и товары легкой промышленности. В топ-5 регионов по нарушениям на первом месте находится Республика Дагестан - на 1 тыс. продаж в среднем происходит 47,6 нарушения. Далее следуют Чукотский автономный округ (37,4), Чеченская Республика (34,8), Северная Осетия (29,9) и Смоленская область (26,9).

Кроме этого, на итоговой сессии "Опоры России" "Год с маркировкой. Итоги 2025" Юсупов сообщил, что госорганы ежемесячно проверяют около 9 тыс. товаров по индикаторам риска "Честного знака" - в два раза больше, чем годом ранее.

"Сегодня в стране ежемесячно проверяются порядка 9 тыс. товаров по индикаторам риска системы маркировки - это более чем в два раза (на 112%) превышает прошлогодний показатель. Рост подтверждается и ощутимой динамикой использования данных маркировки сотрудниками органов госвласти. Например, в Россельхознадзоре это 21%, в Росалкогольтабакконтроле - 18%, в Роспотребнадзоре - 15%", - отметил Юсупов.

Сегодня "Честный знак" интегрирован с 27 федеральными органами власти - на 11 больше, чем годом ранее, 17 федреестрами, 89 регионами, а также операторами маркировки ЕАЭС и Узбекистана. Например, благодаря сверкам объемов молочного сырья в системе Россельхознадзора "Меркурий" и готовой продукции в "Честном знаке" уровень фальсификата в молочной отрасли снизился с 30% до рекордных 0,01%.