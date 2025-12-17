На Ямале не состоялся отбор 42 МВт генерации из-за отсутствия заявок

Конкурс объявили в сентябре, дату начала поставки мощности новых генерирующих объектов планировали на 1 января 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Конкурентный отбор мощности по строительству 42 МВт новой генерации в Ямало-Ненецком автономном округе для вывода из эксплуатации газотурбинной электростанции Обдорск не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщил "Системный оператор".

"В период с 10 по 16 декабря 2025 года АО "СО ЕЭС" принимало ценовые заявки для участия в конкурентном отборе мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству для обеспечения возможности вывода из эксплуатации ГТЭС Обдорск АО "Салехардэнерго". В связи с отсутствием поданных в установленные сроки ценовых заявок КОМ НГО признан несостоявшимся", - говорится в сообщении.

Конкурс был объявлен в сентябре. Дата начала поставки мощности новых генерирующих объектов была назначена на 1 января 2027 года. Установленная мощность отобранных проектов должна была составлять не менее 39,4 МВт и не более 42 МВт.

Подлежащая выводу из эксплуатации ГТЭС Обдорск расположена в Салехарде. Установленная мощность станции составляет 39,4 МВт, основной вид используемого топлива - газ.