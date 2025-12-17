РСТ: турпоток россиян за рубеж в 2025 году вырос на 14%

Первое место по спросу заняла Турция

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество туристических поездок россиян за рубеж в 2025 году выросло на 14% по сравнению с 2024 годом, пакетными турами воспользовались минимум 8 млн туристов, а всего с туристическими целями за рубеж отправились 14 млн человек. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции.

"Нас порадовала динамика роста выездного туризма в этом году. Она даже опережает рост внутреннего именно по динамике, хотя, конечно, в абсолютных цифрах внутренний туризм в три раза превышает выездной туризм. Рост составил 14% по этому году, и только пакетными турами, уже в декабре можно приблизительно сказать, воспользовалось минимум 8 млн наших туристов, а всего с туристическими целями за рубеж выедет 14 млн человек", - сказал он.

Первое место по спросу в 2025 году заняла Турция. В этом году ее посетит до 7 млн российских туристов. Далее следуют: Египет (+36%), Таиланд (+10%, до 2 млн человек), Вьетнам (рост в 2,7 раза), Китай (+26%). Средний чек на зарубежный отдых увеличился в 2025 году на 7%, рассказал эксперт.

"То, что радует и туристов, и туркомпании - глубина бронирования увеличилась на 13% и сейчас составляет четыре недели. Но реально по многим направлениям уже бронируют следующий летний сезон, и глубина достигает трех-шести месяцев. В лидерах далекие страны - Мальдивы, Куба, Шри-Ланка. И очень, конечно, порадовала Япония. Даже в условиях отсутствия прямой авиационной перевозки она примет 200 тыс. наших туристов", - резюмировал вице-президент РСТ.