Эффект от обеления рынков благодаря маркировке может достичь 1,6 трлн рублей

Показатель за 2025 год на 33% превысит итоги 2024 года, подчеркнул директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Доходы государства от обеления рынков благодаря внедрению маркировки могут достичь 1,6 трлн рублей к концу текущего года. Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский на итоговой сессии "Опоры России" "Год с маркировкой. Итоги 2025".

Этот показатель на 33% превышает итоги 2024 года (1,2 трлн рублей).

"По предварительным расчетам НИУ ВШЭ, фискальный эффект по трем кварталам составил 405 млрд рублей - на 13% выше, чем в аналогичном периоде 2024-го. При неизменных условиях совокупный эффект к концу года составит порядка 1,6 трлн рублей", - отметил Заславский, слова которого приводит Минпромторг.

По его словам, планируется, что наиболее заметный вклад в обеление обеспечат такие подакцизные категории, как табак, пивная продукция и сахаристые напитки, а также товары легкой промышленности, где маркировка введена уже практически на все товарные категории.