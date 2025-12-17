ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Рыбный союз не исключил влияния землетрясения на Камчатке на миграцию иваси

Редакция сайта ТАСС
13:23

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Землетрясение на Камчатке могло привести к миграции сардины иваси, заявил журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.

"С иваси пока ситуация полная неопределенности. Что случилось? Либо рыба ушла совсем, либо это было какое-то временное явление, какой-то форс-мажор, не знаю - может быть, землетрясение сработало, которое было у нас как раз в районе Камчатки и Курил. Будем надеяться, что эта рыба еще вернется к нашим берегам в достаточно серьезном объеме", - сказал Панин.

Говоря о планах на 2026 год, он сообщил, что в целом вылов рыбы ожидается в размере 5 млн тонн. "Никаких серьезных колебаний не предвидится. У нас из значимых вещей вроде возвращается сайра. И в следующем году, надеюсь, промысел этого вида, очень востребованного россиянами, будет повышаться", - добавил председатель Рыбного союза.

В конце октября руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что снижение вылова рыбы в России в 2025 году может составить до 5% по сравнению с 2024 годом из-за миграции сардины иваси.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. Позднее произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. 

