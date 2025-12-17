"Альфа-Капитал" вступает в систему гарантирования ИИС

Заявление о вступлении компании будет рассмотрено на совете фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов 18 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. УК "Альфа-Капитал" вступает в систему гарантирования имущества на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании.

"УК "Альфа-Капитал" присоединяется к системе гарантирования имущества на индивидуальных инвестиционных счетах, которая начнет работать в России с 1 января 2026 года. Заявление о вступлении компании будет рассмотрено на совете фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов 18 декабря", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что участие в системе гарантирования является добровольным и обеспечивает дополнительную защиту интересов частных инвесторов. "В случае банкротства профучастника его клиенты - владельцы индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) смогут получить компенсационные выплаты из специального фонда, формируемого из отчислений участников системы. Максимальная сумма возмещения составит 1,4 млн рублей по всем счетам клиента в компании", - отметили в пресс-службе.

"Создание системы гарантирования будет дополнительно способствовать росту интереса к ИИС прежде всего в массовом сегменте аудитории, особенно в синергии с маркетинговыми усилиями государства и участников рынка по продвижению инструментов инвестиций", - отметила генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева.

В пресс-службе также подчеркнули, что "Альфа-Капитал" последовательно поддерживает меры, направленные на формирование культуры долгосрочного инвестирования, включение граждан в раскрытие потенциала экономики и повышение доверия к современным финансовым продуктам.