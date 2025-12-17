"Т-Инвестиции" выпустили арт-токены на 14 картин современного искусства

По словам гендиректора платформы "Атомайз" Алексея Илясова, арт-токены являются альтернативной инвестицией в искусство с гарантированной доходностью и низким порогом входа

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Т-Инвестиции" выпустили арт-токены на 14 картин современного искусства, написанных в технике "бегемотопись". Об этом говорится в сообщении "Т-Инвестиций" - сервиса, принадлежащего Т-банку.

"В приложении брокера появились арт-токены, привязанные к 14 работам российского художника Ростана Тавасиева, создателя авторской техники "бегемотопись", на каждую картину выпущено от 175 до 595 токенов, стоимость одного цифрового актива - 1 тыс. рублей, а общий объем эмиссий составляет 3,92 млн рублей", - отмечается в сообщении "Т-Инвестиций". Дата погашения токенов - 15 декабря 2026 года.

"Арт-токены - это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн, который позволяет диверсифицировать портфель: владельцы арт-токенов получат цифровые права на доход от продажи современного искусства", - пояснили в "Т-Инвестициях". Здесь отметили, что выпуск активов подготовлен к открытию персональной выставки художника, эмитентом выступила галерея Sistema Gallery, цифровые активы выпущены на платформе "Т-Инвестиций" - "Атомайз".

"Спустя год инвесторы не только вернут свои деньги, но и получат гарантированную доходность: если картина будет продана - 30% годовых, если нет - 8% годовых, поиск покупателя берет на себя эмитент", - продолжили в "Т-Инвестициях".

Альтернативная инвестиция

По словам генерального директора платформы "Атомайз" Алексея Илясова, арт-токены являются альтернативной инвестицией в искусство с гарантированной доходностью и низким порогом входа. "В отличие от прямой покупки предметов искусства, арт-токены не требуют крупных вложений, нет затрат на страхование, оценку и профессиональное хранение, организацию показов покупателям - все это берет на себя профессиональная галерея искусства", - рассказал он. Илясов также заметил, что у платформы уже есть опыт подобных выпусков с Sistema Gallery в начале 2025 года - тогда "один из них принес инвесторам 60% годовых".

В свою очередь, руководитель Sistema Gallery Анастасия Волкова назвала выпуск токенов формированием новой модели взаимодействия зрителя и искусства, где произведения становятся объектом совместного владения. "Посетители выставки смогут не только увидеть масштабную ретроспективу работ Ростана Тавасиева, но и поучаствовать в финансовом успехе его творчества с помощью современных инвестиционных инструментов", - заметила она.

В "Т-Инвестициях" также напомнили, что "бегемотопись" представляет собой технику рисования при помощи мягких игрушек, окунутых в краску. Сами картины можно увидеть на выставке в Московском музее современного искусства до 15 февраля будущего года.