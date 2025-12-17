Резидентами индустриальных парков Подмосковья в 2025 году стали свыше 90 компаний

Суммарный объем инвестиций в проекты оценивается в 36,8 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 90 новых резидентов привлекли в индустриальные парки Московской области с начала текущего года, общий объем инвестиций по реализуемым ими проектам оценивается в 36,8 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Новыми резидентами индустриальных парков Подмосковья в этом году стали свыше 90 компаний. Суммарный объем инвестиций в проекты оценивается в 36,8 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 4 тыс. рабочих мест. Всего на данный момент в подмосковных индустриальных парках проекты реализуют более 1,7 тыс. компаний", - сказала Зиновьева.

Она рассказала, что по итогам 2025 года заполняемость индустриальных парков Московской области превысила 90%.

Как рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, один из новых резидентов - компания "Бастион-СТ" - проектирует предприятие по производству детских кондитерских изделий в индустриальном парке Котово в Наро-Фоминске. Инвестиции оцениваются 550 млн рублей, на предприятии будет создано 90 рабочих мест.