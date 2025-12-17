В Дагестане инвестиции в основной капитал выросли почти на 10%

Заработная плата дагестанцев увеличилась почти на 13%

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Республики Дагестан в 2025 году выросли почти на 10%, сообщил ТАСС министр экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

"В этом году в Республике Дагестан наблюдается рост темпов основных показателей: инвестиций в основной капитал - на 9,5%, оборот розничной торговли - на 1,1%, продукции сельского хозяйства - на 1,8%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заработная плата дагестанцев выросла почти на 13%.

"Что касается среднемесячной заработной платы, то за 9 месяцев выросла на 12,7%, уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,3 процентных пункта", - добавил Султанов.