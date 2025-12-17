Делягин солидарен с оценкой оптимального для РФ курса доллара около 100 рублей

Зампред комитета Госдумы по экономической политике отметил, что российская экономика ориентирована на экспорт, поэтому ослабление рубля выгодно для бюджета, который легче наполнить, в том числе за счет налогов на экспорт нефти и газа, однако граждане при этом фактически беднеют

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Оптимальный для экономики РФ курс доллара должен быть около 95-105 рублей. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия").

Таким образом он прокомментировал Бюджетный прогноз РФ, согласно которому курс американской валюты ожидается к 2042 году на уровне 133,1 рублей.

"Для нормального функционирования экономики и поддержания уровня жизни населения слишком сильное снижение курса недопустимо. Я вполне доверяю оценке главы Сбербанка [Германа Грефа]: курс в 95-105 рублей за доллар будет для нас оптимальным в ближайшие годы", - сказал парламентарий.

Он отметил, что российская экономика ориентирована на экспорт, поэтому ослабление рубля выгодно для бюджета, "который легче наполнить", в том числе за счет налогов на экспорт нефти и газа, "однако граждане при этом фактически беднеют".

Зампред комитета ГД считает, что сценарий отмены санкций против России "крайне маловероятен". "Если же это произойдет, объемы нашего экспорта, скорее всего, ощутимо вырастут за счет возвращения на европейские рынки. Сравнительно недорогой рубль окажется предпочтительнее", - сказал парламентарий.

Как ранее сообщал ТАСС, согласно официальному Бюджетному прогнозу РФ курс американской валюты в 2026 году ожидается на уровне 92,2 рублей, в 2030-м - 104,9 рублей, спустя еще шесть лет - 118 рублей, в 2042 году - 133,1 рублей.